Аленичев не ждет результативной игры в финале Кубка России

Экс-наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился своими ожиданиями от финального матча за Кубок России между красно-белыми и столичным «Динамо».

«Крайне непредсказуемая игра. Не думаю, что в первом тайме мы увидим зрелищный футбол - никто не будет рисковать. В связи с этим, очень опасаюсь, вернее не хочу, чтобы мы увидели безобразный футбол, как в первом тайме матча «Спартака» и «Зенита». Играют две самые популярные команды страны - и просто мрак. Я был шокирован.

Пусть лучше будет как у «Динамо» с «Локо» - шесть голов, яркий футбол. Да, с ошибками в обороне, но зрелищно», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, встреча пройдет 29 мая в «Лужниках». Начало в 17.00 по московскому времени.