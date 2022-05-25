Генеральный директор «Уфы» Газизов назвал «Оренбург» самой крепкой командой ФНЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газиизов оценил «Оренбург», соперника своего клуба по стыковым матчам за право играть в следующем сезоне в российской премьер-лиге.

«Однозначно против нас будет играть самая крепкая команда ФНЛ. Даже без разговоров. Самая сильная и сбалансированная команда ФНЛ на сегодня. Какая тут может быть недооценка? У нас все время все на максимуме: «Арсенал», «Рубин», а сейчас стыки. Мы идем по очень серьезному кругу», - приводят слова Газизова «Известия».

Напомним, что «Уфа в последнем туре выбралась из зоны вылета, обыграв «Рубин» (2:1). «Оренбург» наоборот упустил прямую путевку в РПЛ, сыграв вничью с «Волгарем» (2:2).

Первая встреча команд в стыковых матчах пройдет сегодня. Игра состоится в Оренбурге и начнется в 17:30 по московскому времени.