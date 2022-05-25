Лантратов будет защищать ворота «Химок» в первом стыковом матче против «СКА-Хабаровск»

«Химки» и «СКА-Хабаровск» назвали стартовые составы на первый стыковой матч за право сыграть в следующем сезоне российской премьер-лиги, сообщает пресс-служба турнира.
«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Эмерсон, Шищенко, Фомин, Цаллагов, Мануйлов, Квеквескири, Гащенков, Алиев, Караев, Гонгадзе..
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Глушаков, Волков, Главчич, Филин, Кухарчук, Магомедов, Боженов, Григалава.
Напомним, что «Химки» заняли 13-е место в РПЛ, набрав 32 очка, а «СКА-Хабаровск» стал четвертым в ФНЛ (65 очков).
Первая игра между командами пройдет в Хабаровске и начнется в 12:30 по московскому времени.
источник: РПЛ