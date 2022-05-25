Фанаты «Зенита» предупредили, что приобретут билеты только на первый круг следующего сезона РПЛ

Объединение фанатов питерского «Зенита» «Ландскрона» выступило с заявлением по билетной программе на следующий сезон РПЛ.

«Зенит» начал реализацию абонементов на фанатский «Вираж» на новый сезон 2022/23. Подтвердилась информация, что система Fan ID на нашем стадионе будет запущена в работу не ранее 1 декабря 2022 г. В связи с этим мы напоминаем нашу позицию, озвученную ранее: мы отказываемся от оформления Fan ID.

Ввиду вышеизложенного мы выкупаем абонементы только на первый круг!», - приводит сообщение Sport24.ru.

Напомним, положения нового закона, предусматривающего введение системы обязательной идентификации зрителей при посещении спортивных соревнований, начнут работать с 1 июня 2022 года.

Ранее фанаты практически всех клубов РПЛ объявили бойкот матчам чемпионата России в знак протеста. Самыми принципиальными остаются болельщицкие объединения московского «Спартака».