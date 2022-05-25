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Губерниеву наплевать на лимит легионеров в РПЛ

Журналист сказал, что по факту реалии будут формировать новые условия, в которых оказались клубы
25 мая 2022 12:37
автор: Александр Шульгин

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на изменение лимита на легионеров в РПЛ.

«Сейчас обсуждать лимит как-то странно. Лимитирование произошло само по себе в «Рубине», «Краснодаре» и других командах. Сейчас есть другие задачи. Если и будут у нас играть легионеры, то их будет мало. И лучше идти по пути «Краснодара», чем покупать дорогих футболистов, а потом закрывать команды, как «Спартак». Мне глубоко наплевать, сколько там разрешено легионеров. В любом случае это будет нерепрезентативно с учетом нынешнего дня», - приводит слова телеведущего «РИА Новости».

Напомним, что клубы РПЛ, начиная с сезона-2022/23, смогут вносить в свои заявки до 13 иностранных футболистов, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми. При этом обязательным требованием станет включение в заявку не менее 12 игроков с российским паспортом.

источник: «РИА Новости»
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