Полузащитник «Химок» Мирзов пропускает первую игру против «СКА-Хабаровск» по физическим показаниям

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил отсутствие полузащитника Резиуана Мирзова в заявке команды на первый стыковой матч против «СКА-Хабаровск».

«Он остался в Москве исключительно по физическим показаниям. Дальнейшее будущее Мирзова в команде? Пока мы не комментируем будущее наших футболистов. До конца стыковых матчей контракты мы не обсуждаем», - приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

В текущем сезоне Мирзов провел 26 игр во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Футболист арендован «Химками» у московского «Спартака».