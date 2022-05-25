ЦСКА и «Лилль» не добились прогресса в переговорах по Языджи

Адем Чебеджи, агент турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, рассказал, как проходят переговоры между ЦСКА и «Лиллем».

Напомним, что футболист принадлежит французской команде, но сезон заканчивал будучи арендован российским клубом.

«Судьба Юсуфа по-прежнему неизвестна. В переговорах между ЦСКА и «Лиллем» нет вообще никакого прогресса.

Проблема в том, что начались другие контакты из Европы. У ЦСКА есть возможность заполучить такого высококлассного игрока, как Юсуф, на очень выгодных условиях. Но тот факт, что эта работа тянется много времени, честно говоря, заставляет меня нервничать.

Уважение — гораздо более ценный поступок, чем деньги. Юсуф хотел написать историю чемпионата в России. Он хотел, чтобы его помнили как чемпиона, который появился и ушел», - приводит слова агента Sport24.ru.

В составе ЦСКА Языджи провел 12 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две голевые передачи.

По данным СМИ, армейцев не устраивают финансовые запросы французского клуба. В стане красно-синих считают, что хавбек не стоит 11,5 млн евро.