«СКА-Хабаровск» победил «Химки» в первом стыковом матче

«СКА-Хабаровск» победил дома «Химки» со счетом 1:0 в первом матче за право выступить в следующим сезоне в российской премьер-лиге (РПЛ).
В составе представителей ФНЛ на 14-й минуте забил украинский защитник Эммерсон.
Ответная встреча, после которой будет определен победитель всего противостояния, пройдет 28 мая в Химках.
Чемпионат России
Стыковые матчи
1-й матч
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) - «Химки» (Химки) - 1:0 (1:0)
Гол: Эммерсон, 14
«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Мануйлов (Тихонов, 75), Иллой-Айет, Фомин, Шищенко, Гащенков, Квеквескири, Караев (Брагин, 80), Гонгадзе, Алиев (Гаглоев, 83), Цаллагов.
«Химки»: Лантратов, Григалава, Тихий, Волков, Идову, Боженов, Филин, Глушаков, Кухарчук (Жумабеков, 58), Главчич (Долгов, 58), Магомедов.
Предупреждения: Главчич, 41, Мануйлов, 42, Гонгадзе, 65, Григалава, 72, Долгов, 74, Фомин, 84, Сугробов, 90.