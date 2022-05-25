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«СКА-Хабаровск» победил «Химки» в первом стыковом матче

Команда из ФНЛ привезет из дома минимальное преимущество.
«СКА-Хабаровск» победил «Химки» в первом стыковом матче
25 мая 2022 14:24
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "СКА-Хабаровск"

«СКА-Хабаровск» победил дома «Химки» со счетом 1:0 в первом матче за право выступить в следующим сезоне в российской премьер-лиге (РПЛ).

В составе представителей ФНЛ на 14-й минуте забил украинский защитник Эммерсон.

Ответная встреча, после которой будет определен победитель всего противостояния, пройдет 28 мая в Химках.

Чемпионат России

Стыковые матчи

1-й матч

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) - «Химки» (Химки) - 1:0 (1:0)

Гол: Эммерсон, 14

«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Мануйлов (Тихонов, 75), Иллой-Айет, Фомин, Шищенко, Гащенков, Квеквескири, Караев (Брагин, 80), Гонгадзе, Алиев (Гаглоев, 83), Цаллагов.

«Химки»: Лантратов, Григалава, Тихий, Волков, Идову, Боженов, Филин, Глушаков, Кухарчук (Жумабеков, 58), Главчич (Долгов, 58), Магомедов.

Предупреждения: Главчич, 41, Мануйлов, 42, Гонгадзе, 65, Григалава, 72, Долгов, 74, Фомин, 84, Сугробов, 90.

источник: «Советский спорт»
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