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Андрей Канчельскис: Решение о расширении РПЛ стало бы абсолютно позорным

Исполком РФС оставил в силе прежний формат чемпионата России
25 мая 2022 14:31
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал решение исполкома РФС не расширять РПЛ до 18 команд в следующем сезоне.

«Хорошо, что этого не произошло, потому что расширение стало бы ужасным и трагичным событием для российского футбола. Можно было бы закрываться сразу.

От некоторых руководителей, которые давно прославились как дилетанты, можно было ожидать такого решения. Но оно стало бы абсолютно позорным. Теперь нужно подумать о сокращении лиги, тогда вообще будет здорово», - приводит слова Канчельскиса Sport24.ru.

Напомним, по итогам заседания исполкома РФС 24 мая было принято решение оставить в РПЛ 16 команд. Таким образом, лигу покидают тульский «Арсенал» и казанский «Рубин», а в стыковых матчах с представителями ФНЛ «Оренбургом» и «Ска-Хабаровском» сыграют «Уфа» и «Химки».

источник: Sport24.ru
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