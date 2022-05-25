Евгений Ловчев: Мне кажется, есть какая-то договоренность между РФС и УЕФА

У расширения РПЛ было много сторонников, особенно из клубов нижней части турнирной таблицы, но было и много противников. Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев считает, что расширять РПЛ надо, особенно в нынешних условиях, в которых оказался российский футбол.

Однако Ловчев полагает, что, возможно, расширения не произошло, потому что между РФС и УЕФА существует некая договоренность.

- Пока РФС изменения регламента чемпионата решил не принимать. И, как мне кажется, на это есть причины. В РФС что-то такое знают по поводу ближайшего будущего нашего футбола.

Ведь делегацию России пригласили не только на конгресс ФИФА в Катаре, где русский сделали одним из официальных языков ФИФА, но и сейчас на конгресс УЕФА (прошел 11 мая в Вене. – Прим. ред.). Мне кажется, есть какая-то договоренность между РФС и УЕФА.