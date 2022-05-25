РФС пока рассматривает варианты места проведения Суперкубка России

Российский футбольный союз рассматривает несколько вариантов места проведения встречи за Суперкубок.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что заявку в РФС направил Нижний Новгород.
«Рассматриваются разные варианты, в том числе Нижний Новгород», - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы союза.
Добавим, что Нижний Новгород принимал матч за Суперкубок России в 2018 году.
В предстоящей игре встретятся чемпион России петербургский «Зенит» и обладатель кубка страны, за который 29 мая поведут борьбу московские «Спартак» и «Динамо».
источник: ТАСС