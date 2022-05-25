РФС пока рассматривает варианты места проведения Суперкубка России

«Спартак» хочет Кубок на 100 лет. А есть ли эти 100 лет?

Столетие «Спартака», которое отмечали в апреле, вызвало немало споров. И они наверняка усилятся после 29 мая, если в этот день красно-белые победят динамовцев в финале Кубка России. Кто-то воспримет это как подарок на юбилей, а кто-то будет настаивать, что никакого юбилея на самом деле нет. Так можно ли в принципе расставить точки над i в этом споре?