Дмитрий Селюк: Посмотрите на мальчика, которого толкнул Лантратов, у него, наверное, трое детей

Болл-бой явно затягивал время, еще в одном из предыдущих эпизодов группа болл-боев явно не спешила отдавать мяч Лантратову. Хотя для этого их туда и поставили. Голкиперу пришлось самому перепрыгивать через рекламный щит и забирать мяч. Во втором эпизоде, вызвавшем такой скандал, один из болл-боев тоже не торопился отдавать мяч Лантратову. Тому вновь пришлось прыгать через щит, забирать мяч из рук мальчика. При этом был небольшой толчок, но болл-бой рухнул, как подкошенный.

- Сейчас поднялся вселенский вой – нашего мальчика обидели, хотя Лантратов не только извинился, но и даже свою футболку подарил этому мальчику.

- Вы посмотрите на этого мальчика, не удивлюсь, если у него трое детей. Этот мальчик явно провоцировал Лантартова, ему надо было еще и пинка хорошего дать.