«Зенит» объявил об уходе Магомеда Оздоева

Российский полузащитник Магомед Оздоев покинул «Зенит» в связи с истечением срока контракта. Об этом говорится на сайте действующего чемпиона РПЛ.

«Сине-бело-голубые благодарят полузащитника за четыре с половиной года в Петербурге», – сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, 29-летний Оздоев начал выступать за «Зенит» в феврале 2018 года. За четыре сезона он провел 116 матчей, забил восемь голов и отдал 13 голевых передач, став четырехкратным чемпионом РПЛ. Кроме того, футболист выиграл с командой два Кубка, а также два Суперкубка страны.