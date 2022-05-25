Григорьянц отреагировал на инцидент между Лантратовым и болбоем в матче «СКА-Хабаровск» — «Химки»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц отреагировал на инцидент с участием голкипера «Химок» Ильи Лантратова в ходе стыкового матча против «СКА-Хабаровска» (0:1).

Напомним, что 26-летний футболист дважды вступил в конфликт с болбоем. На 69-й минуте встречи Лантратов толкнул мальчика.

«КДК РФС запросил все необходимые документы официальных лиц, включая рапорты от главного арбитра и ВАР. После изучения всех материалов будет принято решение о вынесении эпизодов во втором тайме с участием Гии Григалавы и Ильи Лантратова на заседание КДК, которое может состояться в пятницу», — приводит слова Григорьянца пресс-служба РФС.

Добавим, что после матча Лантратов извинился перед перед болбоем и подарил ему свою футболку.