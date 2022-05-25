Игонин - об уходе Оздоева: О нем стоит только положительно высказываться

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на уход полузащитника Магомеда Оздоева из петербургского клуба.

«Мне импонирует его игра и характер.Сейчас мало футболистов в опорной зоне, которые играют подобным образом. У него есть командный дух, о нем стоит только положительно высказываться», - приводит слова Игонина «СЭ».

Напомним, 29-летний Оздоев начал выступать за «Зенит» в феврале 2018 года. За четыре сезона он провел 116 матчей, забил восемь голов и отдал 13 голевых передач, став четырехкратным чемпионом РПЛ. Кроме того, футболист выиграл с командой два Кубка, а также два Суперкубка страны.