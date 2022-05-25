Валуев сравнил Оздоева с Дзюбой

Депутат Госдумы РФ, болельщик «Зенита» Николай Валуев отреагировал на уход полузащитника Магомеда Оздоева из петербургского клуба.

«Как говорится, ушла - так ушла. Важный был футболист для «Зенита»? Как и Дзюба, да. Не сравниваю, не сопоставляю их, но Магомед нужен, как и Артем», - приводит слова Валуев «СЭ».

Напомним, 29-летний Оздоев начал выступать за «Зенит» в феврале 2018 года. За четыре сезона он провел 116 матчей, забил восемь голов и отдал 13 голевых передач, став четырехкратным чемпионом РПЛ. Кроме того, футболист выиграл с командой два Кубка, а также два Суперкубка страны.