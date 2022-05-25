Оздоев обратился к болельщикам «Зенита» после ухода из команды

Российский полузащитник Магомед Оздоев оставил запись в соцсети после ухода из «Зенита». Напомним, 29-летний хавбек покинул питерцев в связи с истечением срока контракта.

«Спасибо за все, Питер. Хотел поблагодарить всех партнеров, которые находились бок о бок со мной все эти четыре с половиной года, руководство футбольного клуба «Зенит», тренерский штаб, медицинский штаб, административный штаб и работников клуба.

А также хотел бы сказать большое спасибо всем работникам базы, начиная от повара и заканчивая обслуживающим персоналом. Без вас мы не достигли бы такого результата. Благодарю всех болельщиков и фанатов клуба за поддержку, которую вы всегда оказывали. Продолжайте так же любить этот клуб!» – написал футболист.

Напомним, 29-летний Оздоев начал выступать за «Зенит» в феврале 2018 года. За четыре сезона он провел 116 матчей, забил восемь голов и отдал 13 голевых передач, став четырехкратным чемпионом РПЛ. Кроме того, футболист выиграл с командой два Кубка, а также два Суперкубка страны.