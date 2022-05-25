Клопп о финале ЛЧ с «Реалом»: Если мы будем твердить себе: «Реванш! Возмездие!», то ничего не выйдет

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался перед финалом Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

В частности, он заявил, что главное для его команды – не вспоминать проигранный финал, состоявшийся в 2018 году. Напомним, та встреча прошла в Киеве и завершилась в пользу «сливочных» со счетом 3:1.

«Конечно, присутствует чувство, что на сей раз мы хотим все сделать правильно, но это далеко не главная мысль. Если мы отправимся на финал, твердя себе: «Реванш! Возмездие!» и другие вещи такого рода, то ничего не выйдет. Это не мы. Мы добрались до финала совсем другим путем. Так что нам нужно придерживаться своего стиля, что мы и будем делать», – цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится 29 мая и пройдет в Париже (Франция).