«Оренбург» вырвал ничью на последних минутах переходного матча с «Уфой»

«Оренбург» сыграл вничью с «Уфой» (2:2) в первом матче за право выступить в следующим сезоне в РПЛ.
Гости забили оба мяча, реализовав пенальти. На 19-й минуте с 11-метрового забил Гамид Агаларов, на 61-й - Владислав Камилов.
Команда ФНЛ ответила точными ударами Ренато Гойковича (70) и Андрея Малых (84).
Ответная встреча, после которой будет определен победитель всего противостояния, пройдет 28 мая в Уфе.
Чемпионат России
Стыковые матчи
Первый матч
«Оренбург» (Оренбург) - «Уфа» (Уфа) - 2:2 (0:1)
Голы: Гойкович, 70; Малых, 84 - Агаларов (пен.), 19; Камилов, 61 (пен.)
источник: «Советский спорт»