Белоус заявил, что Дзюба получил предложение из Китая

Футбольный менеджер Юрий Белоус высказался о будущем российского нападающего Артема Дзюбы, который ранее покинул «Зенит».

«Знаю, что у Дзюбы есть предложение из Китая. По деньгам, думаю, оба варианта примерно одинаковые. Не знаю, где ему будет лучше», - приводит слова Белоуса «Матч ТВ».

Напомним, контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года и не будет продлен. Накануне футболист объявил о своем уходе из команды. Будущее игрока прояснится позже, к нему есть интерес как в России, так и за рубежом.