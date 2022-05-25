Медведев сообщил, что Оздоев мог остаться в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал комментарий после уход полузащитника Магомеда Оздоева из петербургского клуба.

«Любящий футбол в себе, а не себя в нем, Магомед мог остаться в «Зените», но выбрал другой путь. От лица всего клуба желаю ему успехов в дальнейшей карьере!» - приводит слова Медведева пресс-служба бело-голубых.

Напомним, 29-летний Оздоев начал выступать за «Зенит» в феврале 2018 года. За четыре сезона он провел 116 матчей, забил восемь голов и отдал 13 голевых передач, став четырехкратным чемпионом РПЛ. Кроме того, футболист выиграл с командой два Кубка, а также два Суперкубка страны.