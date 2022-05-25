Джано Ананидзе: Черчесов сыграл большую роль в моем переходе в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе, завершивший карьеру из-за проблем со здоровьем, вспомнил о своем переходе в московский клуб.

По словам экс-игрока, сначала его опередили в юношеские команды, однако, позже предоставили возможность показать себя в матче за дубль.

«Мы горели после первого тайма 0:1, выхожу на второй – и сразу голевая, потом еще гол. До этого я редко забивал левой ногой, а здесь принял на грудь после отскока и всадил в девятину. По итогу я два забил, два отдал – мы выиграли 5:1.

На игре были все: отец, Смоленцев (технический директор «Спартака»), Черчесов. Кстати, Саламыч сыграл большую роль в том, что меня взяли. Он посмотрел тот матч и сказал, что точно надо брать», – цитирует Ананидзе «Чемпионат».

Напомним, грузинский хавбек находился в системе «Спартака» с 2009 по 2020 год. За первую команду он провел 146 матчей и стал чемпионом РПЛ, а также обладателем Суперкубка страны.

Карьеру профессионального футболиста Ананидзе завершил в 29 лет из-за проблем с коленом.