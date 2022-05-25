Джано Ананидзе: «Спартак» Карреры мог три года выигрывать чемпионство. Не нужно было трогать команду

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе вспомнил период, когда командой руководил итальянец Массимо Каррера.

«Очень жаль, что тот «Спартак» развалился. Та команда могла бы спокойно три года выигрывать чемпионство, как «Зенит». Просто ее не нужно было трогать, не надо было привозить кучу игроков, разрушать коллектив. Мы стали чемпионами, а приходят новые люди, которые не лучше нас. У пацанов начинается паника.

Никогда не надо трогать чемпионские команды – не надо им мешать. В итоге всё похерили, а повесили на Глушакова. Но разве он трансферы делал? Хотя надо сказать, что Глушак не лучший капитан в моей карьере. Лучший – Джикия, настоящий боец», – цитирует экс-игрока «Чемпионат».

Напомним, под руководством Карреры «Спартак» стал чемпионом РПЛ, а также завоевал Суперкубок России. Итальянец был уволен из команды, когда она занимала второе место в чемпионате.