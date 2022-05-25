Стукалов - о первом стыковом матче с «Оренбургом»: Кому-то из игроков «Уфы» не хватило опыта

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов назвал причины, по которым его команда упустила победу в первом стыковом матче с «Оренбургом» (2:2).

Напомним, что башкирская команда, игравшая на выезде, вела по ходу встречи со счетом 2:0.

«Оренбург» выходил на длинных передачах, не давали им разыгрывать, к сожалению, может быть, опыта кому-то не хватило, чувствовалась нервозность. В целом финал будет в Уфе. Как я могу доволен результатом, если мы вели 2:0, сыграли 2:2, сами понимаете. Игра, в принципе, ничейная, ни одна команда сегодня на победу не наиграла», - цитирует ТАСС Стукалова.

Добавим, что оба гола «Уфы» были забиты с пенальти. В составе команды Стукалова отличились Гамид Агаларов и Владислав Камилов.