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Отец Агаларова - о стыковом матче «Уфы»: Такие игры нужно разделять на четыре тайма

Клуб из Башкортостана сыграла вничью с «Оренбургом».
25 мая 2022 20:30

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, прокомментировал ничью команды в стыковом матче с «Оренбургом» (2:2).

«Матч получился ярким. Такие игры нужно разделять на четыре тайма. Все еще только начинается, вся борьба за выживание впереди», - приводит слова Агаларова-старшего «СЭ».

Отметим, что уфимцы забили оба мяча, реализовав пенальти. На 19-й минуте с 11-метрового отличился Гамид Агаларов, на 61-й - Владислав Камилов. В составе «Оренбурга» отличились Ренато Гойкович (70) и Андрей Малых (84).

Ответная встреча, после которой будет определен победитель всего противостояния, пройдет 28 мая в Уфе.

источник: «Спорт-Экспресс»
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