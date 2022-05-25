Отец Агаларова - о стыковом матче «Уфы»: Такие игры нужно разделять на четыре тайма

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, прокомментировал ничью команды в стыковом матче с «Оренбургом» (2:2).

«Матч получился ярким. Такие игры нужно разделять на четыре тайма. Все еще только начинается, вся борьба за выживание впереди», - приводит слова Агаларова-старшего «СЭ».

Отметим, что уфимцы забили оба мяча, реализовав пенальти. На 19-й минуте с 11-метрового отличился Гамид Агаларов, на 61-й - Владислав Камилов. В составе «Оренбурга» отличились Ренато Гойкович (70) и Андрей Малых (84).

Ответная встреча, после которой будет определен победитель всего противостояния, пройдет 28 мая в Уфе.