Роман Широков: «Оренбургу» было нечего терять с «Уфой»

Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился мнением первом переходном матче РПЛ между «Оренбургом» и «Уфой» (2:2).

«Оренбургу» было нечего терять. Они и так уже все потеряли, разбазарив преимущество, которое у них было в чемпионате. Здесь проигрывали 0:2, поэтому ничего не оставалось, кроме как пойти вперед», - приводит слова Широкова «Чемпионат».

Отметим, что уфимцы забили оба мяча, реализовав пенальти. На 19-й минуте с 11-метрового отличился Гамид Агаларов, на 61-й - Владислав Камилов. В составе «Оренбурга» отличились Ренато Гойкович (70) и Андрей Малых (84).

Ответная встреча, после которой будет определен победитель всего противостояния, пройдет 28 мая в Уфе.