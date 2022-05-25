Личка - о первом матче с «Уфой»: Ничья для «Оренбурга» - отличный результат, с таким соперником

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал результат домашнего стыкового матча с «Уфой» (2:2).
Напомним, что хозяева уступали по ходу встречи со счетом 0:2.
«Для нас это отличный результат с таким серьезным соперником, едем в Уфу биться. Когда ты проигрываешь 0:2 команде из премьер-лиги, которая каждую неделю проводит сложные матчи с такими командами, как ЦСКА и «Спартак», понятно, что то, что мы отыгрались, является возвратом в игру. Сегодня отличный результат для нас, я думаю, что это может нам дать психологический скачок в ответной игре», - цитирует Личку ТАСС.
Добавим, что ответная игра состоится 28 мая в Уфе.
Напомним, что «Оренбург» занял третье место в турнирной таблице ФНЛ,
источник: ТАСС