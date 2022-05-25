Мане высказался о возможном переходе в «Баварию»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане высказался о возможном переходе в мюнхенскую «Баварию».

«Думаю, это очень хороший вопрос, но сейчас мне сложно на него ответить. Безусловно, я сконцентрирован на Лиге чемпионов. Спросите меня после финала, я вам отвечу», - приводит слова Мане Metro.

Напомним, что Мане пополнил состав «Ливерпуля» в июле 2016 года. Всего в составе «мерсисайдцев» 30-летний сенегалец отыграл 268 матчей, забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Вместе с «красными» он стал чемпионом Англии, а также завоевал Лигу чемпионов.

Действующий контракт Мане с клубом АПЛ рассчитан до конца сезона-2022/23.