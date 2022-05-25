Широков - об уходе Оздоева: Наверное, «Зенит» знает, что у них есть игроки лучше

Экс-футболист сборной России Роман Широков отреагировал на информацию о том, что полузащитник Магомед Оздоев покидает «Зенит».

«Магомед неплохой игрок. Наверное, «Зенит» знает, что у них есть игроки лучше, раз его не продлили. Никто просто так не принимает решение. Он в последнее время мало играл», - приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, 29-летний Оздоев начал выступать за «Зенит» в феврале 2018 года. За четыре сезона он провел 116 матчей, забил восемь голов и отдал 13 голевых передач, став четырехкратным чемпионом РПЛ. Кроме того, футболист выиграл с командой два Кубка, а также два Суперкубка страны.