«Зенит» теряет костяк и хребет в твоем лице». Дзюба прокомментировал уход Оздоева из клуба

Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на уход из клуба полузащитника Магомеда Оздоева.

Напомним, что 29-летний футболист начал выступать за клуб из Санкт-Петербурга в феврале 2018 года.

«Я никогда не забуду, как ты повел за собой команду с «Краснодаром» дома. Когда я не забил пенальти, а ты поддержал и сделал две голевые передачи. Тот матч был твоим полностью. Надеюсь, еще поиграем вместе. Вместе мы добывали славные победы. Проигрывали тоже вместе. «Зенит» теряет костяк и хребет в твоем лице», — говорится в тексте Дзюбы в социальных сетях.

За четыре сезона Оздоев провел 116 матчей, забил восемь голов и отдал 13 голевых передач, став четырехкратным чемпионом РПЛ.