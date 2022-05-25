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Салах сделал заявление по поводу своего будущего в «Ливерпуле»

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 100 миллионов евро.
25 мая 2022 22:40
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что планирует остаться в английской команде на следующий сезон.

Ранее в СМИ сообщалось, что 29-летний футболист и руководство клуба пока не договорились о продлении контракта.

«Не хочу сейчас говорить о продлении контракта. Просто хочу увидеть трофей Лиги чемпионов в руках Хендерсона, надеюсь, что он даст мне его подержать. Я точно останусь в команде на следующий сезон», — приводит Liverpool Echo слова Салаха.

Добавим, что действующее соглашение египтянина рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Салах провел 50 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 16 голевых передач.

источник: The Liverpool Echo
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