Изидор признался, что остаться в России было трудным решением

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о своих перспективах в стане железнодорожников.

Отметим, что 21-летний француз пополнил состав железнодорожников 22 января этого года, перейдя из «Монако» за 3,5 миллиона евро. Футболист подписал с российской командой контракт до конца сезона-2025/2026.

«Я не хочу уходить из «Локомотива». Клуб мне доверяет, мне нравится чемпионат России, там инфраструктура на очень высоком уровне. Остаться в России - трудное решение, потому что я хочу играть в еврокубках», - приводит слова Изидора RMC Sport.

Добавим, что французский игрок принял участие в 11 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.