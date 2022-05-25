Магомед Оздоев: Пришлось сделать выбор не в пользу «Зенита»

Российский хавбек Магомед Оздоев рассказал, когда принял решение уйти из «Зенита».

Напомним, что 26 мая 29-летний футболист покинул питерцев в связи с истечением срока контракта.

«Осознание пришло не так давно. Были определенные обстоятельства, от которых нужно было отталкиваться. Пришлось сделать выбор не в пользу «Зенита». Хотел бы поблагодарить генерального директора клуба Александра Медведева за помощь и поддержку», - приводит Sport24 слова Оздоева.

Добавим, что за четыре сезона Оздоев провел 116 матчей, забил восемь голов и отдал 13 голевых передач, став четырехкратным чемпионом РПЛ