Оздоев не включил Семака в тройку лучших тренеров РПЛ по итогам сезона

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев огласил тройку лучших тренеров России по итогам сезона-2021/22.
Примечательно, что в его списке не оказалось наставника питерцев Сергея Семака.
«Федотов, Шварц и Осинькин», – сказал футболист порталу Sport24.ru.
Напомним, Сергей Семак привел «Зенит» к четвертому чемпионству кряду. Сандро Шварц, работающий в «Динамо», завоевал бронзу РПЛ, а Игорь Осинькин помог «Крыльям Советов» сохранить прописку в высшем дивизионе. Наконец, Владимир Федотов выиграл с «Сочи» серебряные медали, что случилось впервые в истории клуба.
источник: Sport24.ru