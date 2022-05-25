Чеферин отреагировал на критику нового контракта Мбаппе с «ПСЖ»

Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на призывы из Испании начать расследование в отношении «ПСЖ» на предмет нарушения финансового фэйр-плей после подписания нового контракта с нападающим Килианом Мбаппе.

Ранее многие СМИ сообщали о том, что 23-летний игрок перейдет в »Реал» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Однако форвард принял решение остаться во Франции.

«Послушайте, ни «Реал», ни кто-либо другой не будет указывать УЕФА, что делать. Они возмущены, но, насколько я знаю, их предложение было похоже на предложение «ПСЖ», - приводит слова Чеферина Goal.

Напомним, что 21 мая «ПСЖ» официально объявил о продлении контракта с Мбаппе до конца сезона-2024/2025. К составу парижан футболист присоединился в июле 2018 года – на его счету 171 гол и 87 результативных передач в 217 матчах за клуб.