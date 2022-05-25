«Рома» Моуринью победила в Лиге конференций, обыграв в финале «Фейеноорд»

Итальянская «Рома» оказалась сильнее нидерландского «Фейеноорда» в финале Лиги конференций. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу римлян.
Единственный гол на 32-й минуте забил полузащитник Николо Дзаньоло.
Таким образом, «Рома» стала первым победителем Лиги конференций в истории.
Стоит отметить, что наставник римского клуба Жозе Моуринью стал обладателем всех ныне существующих главных европейских трофеев. Португалец ранее выигрывал в Кубке УЕФА, Лиге Европы и Лиге чемпионов (дважды).
источник: «Советский спорт»