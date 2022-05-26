Широков выступил с критикой в адрес ЦСКА из-за ухода Дзагоева из клуба

Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался по поводу ухода из ЦСКА центрального полузащитника Алана Дзагоева.

Ранее стало известно, что руководство армейцев договорилось с 31-летним игроком по поводу досрочного расторжения действующего контракта, рассчитанного до лета 2023 года. В данный момент неизвестно, в каком клубе хавбек продолжит свою карьеру.

– Безобразная история. Мы должны с большим уважением относиться к игроку, который столько сделал для команды. У него 397 матчей. Дайте довести до 400 и уйти красиво, сыграв в последнем туре. Такому клубу, как ЦСКА, нужно более профессионально готовить проводы такого футболиста, – цитирует Широкова «РБ-Спорт».

Напомним, что Дзагоев находился в клубной системе ЦСКА с января 2008 года. Всего в составе красно-синих он отыграл 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 результативных паса. Вместе с командой полузащитник стал трехкратным чемпионом России.