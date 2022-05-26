Жозе Моуринью: Во втором тайме нам пришлось непросто

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий после победы над «Фейеноордом» (1:0) в финале Лиги конференций.

«Побеждать нелегко. Для этого нужны разные ингредиенты. Наша команда сыграла 55 матчей, мы подошли к финалу очень уставшими, но старались не показывать этого и сражались несмотря ни на что. У нас потрясающий коллектив. Я горжусь ребятами. Во втором тайме нам пришлось непросто, соперник играл очень здорово, они заставили нас делать перестроения в обороне. Мои комплименты «Фейеноорду», - приводит слова наставника итальянской команды пресс-служба УЕФА.

«Рома» стала первым победителем Лиги конференций в истории.

Стоит отметить, что наставник римского клуба Жозе Моуринью стал обладателем всех ныне существующих главных европейских трофеев. Португалец ранее выигрывал в Кубке УЕФА, Лиге Европы и Лиге чемпионов (дважды).