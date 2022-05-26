ESPN включил Магуайра, Погба и Лукаку в сборную худших игроков АПЛ в сезоне-2021/22

Известный американский телеканал ESPN на своем официальном сайте опубликовал символическую сборную худших игроков чемпионата Англии в прошедшем сезоне.

По информации источника, в составе оказались шесть футболистов из «Манчестер Юнайтед». Отметим, что речь идет о таких игроках, как защитники Аарон Ван-Биссака, Рафаэль Варан и Гарри Магуайр, полузащитники Поль Погба и Бруну Фернандеш, а также нападающий Маркус Рэшфорд.

Напомним, что в сезона-2021/22 «красные дьяволы» заняли шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 58 очков в 28 турах. Команде не удалось отобраться в Лигу чемпионов.

Итак, сборная худших игроков АПЛ-2021/22 выглядит следующим образом:

Голкипер: Кепа Аррисабалага («Челси»);

Защитники: Аарон Ван-Биссака, Рафаэль Варан, Гарри Магуайр (все – «Манчестер Юнайтед»), Хуниор Фирпо («Лидс»);

Полузащитники: Поль Погба, Бруну Фернандеш (оба – «Манчестер Юнайтед»), Н'Голо Канте («Челси»);

Нападающие: Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Ромелу Лукаку («Челси»), Александр Ляказетт («Арсенал»).