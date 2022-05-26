Главный тренер «Фейеноорда» посетовал на неудачу после поражения от «Ромы» в финале Лиги конференций

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот дал комментарий после поражения от «Ромы» (0:1) в финале Лиги конференций.

«В перерыве я сказал игрокам, в чем они должны добавить. Во втором тайме мы с первых минут играли очень остро, но в таких матчах нужна и удача - сегодня она нам не улыбнулась. У нас были время и возможности, чтобы забить, но не получилось. Возможно, в этом есть и заслуга соперника», - приводит слова Слота пресс-служба УЕФА.

«Рома» стала первым победителем Лиги конференций в истории.

«Фейеноорд» проиграл второй еврокубковый финал. Ранее клуб из Нидерландов уступал в финале Кубка Интертото в 1962 году.

При этом «Фейеноорд» выигрывал в Кубке европейских чемпионов, Межконтинентальном кубке (оба - 1970 г.) и дважды в Кубке УЕФА (1974, 2002).