«Челси» рассматривает кандидатуру де Лигта в качестве замены Рюдигеру

Центральный защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Согласно информации Calcio Mercato, в услугах 22-летнего нидерландца заинтересован «Челси», планирующий усилить свою оборонительную линию в летнее трансферное окно после ухода из клуба Антонио Рюдигера. Отмечается, что кандидатура футболиста «бьянконери» нравится главному тренеру лондонцев – Томасу Тухелю.

Напомним, де Лигт выступает за «Ювентус» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за туринцев 117 матчей, забил восемь голов и отдал три результативных паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Ранее игрок защищал цвета «Аякса», воспитанником которого и является. В составе сборной Нидерландов футболист отыграл 35 встреч (2 гола).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость де Лигта в 70 миллионов евро.