Тренер «Спартака» Ваноли объяснил свое отношение к возможному продлению контракта с Бакаевым

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о ситуации с продлением контракта полузащитника московского клуба Зелимхана Бакаева.

Отметим, что действующее соглашение 25-летнего футболиста с красно-белыми рассчитано до 30 июня 2022 года. Ранее стало известно об интересе к хавбеку со стороны «Зенита».

– У меня простое правило: играет тот, кто этого заслуживает. И с Бакаевым мы разговаривали на эту тему еще на сборах – все решает текущая форма игрока, а не сроки его контракта. Когда по окончании сезона мы сядем с руководством обсуждать все эти вопросы, я выскажу свое мнение, – цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В нынешнем сезоне он отыграл за клуб 36 матчей, забил три гола и отдал восемь результативных передач.

В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол). Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в пять миллионов евро.