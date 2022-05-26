Спортивный директор «Оренбурга»: Полоскали премьер-лигу 90 минут

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил судейство в первом переходном матче своей команды против «Уфы» (2:2).

«Там полоскали премьер-лигу 90 минут. 2 пенальти, удаление. Конечно, мы не довольны результатом, но ничего, впереди еще одна игра. Нет, вопросов к судейству нет. Впереди еще одна игра против «Уфы». Сейчас надо восстановиться и ехать играть в Уфу», - приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

Ответная встреча, после которой будет определен победитель всего противостояния, пройдет 28 мая.