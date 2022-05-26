«Реал» готов заплатить 120 миллионов евро за форварда «Милана» Леау

Руководство «Реала» продолжает интересоваться возможностью подписания флангового нападающего «Милана» Рафаэля Леау.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, мадридский клуб планирует выделить на трансфер 22-летнего португальца около 120 миллионов евро. Ранее стало известно, что в контракте игрока «россонери» прописана сумма выкупа в размере 150 миллионов.

Напомним, что Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. В сезоне-2021/22 он принял участие в 42 матчах клуба во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Ранее Леау был признан лучшим игроком Серии А по итогам прошедшего сезона.