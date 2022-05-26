Мохамед Салах: «Ливерпуль» мотивирован выиграть Лигу чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал про настрой своей команды на финал Лиги чемпионов.

«У меня высокая мотивация после того, что произошло в прошлом финале с «Реалом». После произошедшего в АПЛ «Ливерпуль» мотивирован выиграть Лигу чемпионов», - приводит слова Салаха RT, ссылаясь на Marca.

В последнем туре АПЛ «Манчестер Сити» одержал сверхволевую победу над «Астон Виллой» (3:2) и опередил «красных» на одно очко, став чемпионом Англии.

«Реал» обыгрывал «Ливерпуль» (3:1) в финале Лиги чемпионов в сезоне-2017/18. В очередной раз команды сойдутся в решающем матче главного еврокубка в эту субботу.