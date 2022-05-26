Ваноли не против возвращения Дзюбы в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли ответил на вопрос о возвращении в «Спартак» нападающего Артемы Дзюбы.

«Мне повезло иметь в своем распоряжении двух высоких форвардов — Соболева и Николсона. Я ими очень доволен и считаю, у ребят есть возможность прогрессировать. Если будет третий, почему бы и нет», - приводит слова Ваноли «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Дзюба уже объявил, что не продлил контракт с «Зенитом». Форвард является воспитанником «Спартака». Он провел 166 матчей за московский клуб, в которых забил 38 голов и отдал 23 результативные передачи.