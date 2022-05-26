Агент нападающего «Сочи» Кассьерры сообщил о том, что клубы РПЛ не интересуются его клиентом

Агент Мартин Араоз, клиентом которого является форвард «Сочи» Матео Кассьерра, рассказал о будущем своего подопечного в команде.

Ранее стало известно об интересе к 25-летнему колумбийцу со стороны шотландского «Рейнджерс» и сербской «Црвены Звезды».

– Несколько команд общаются со мной по поводу трансфера Матео. Российские клубы не интересуются Кассьеррой. Посмотрим, что будет дальше, – цитирует агента Sport24.ru.

Напомним, что Кассьерра выступает за «Сочи» с августа прошлого года. Всего за «барсов» он отыграл 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.