Президент УЕФА Чеферин не уверен в том, что клубы из России вновь смогут выступить в еврокубках

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением по поводу ситуации с отстранением российских клубов от соревнований международного уровня.

– Я не уверен в том, что клубы из России будут иметь возможность вновь выступить в еврокубках. Пока трудно что-либо сказать по этому поводу. Мне очень жаль всех украинских и российских спортсменов, потому что они, особенно россияне, ощущают на себе побочный ущерб от сложившейся ситуации, – цитирует Чеферина Sky Sport Italia.

Напомним, 2 мая стало известно о том, что российские команды будут отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23. Кроме того, национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.