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Федотов претендует на звание лучшего тренера РПЛ по итогам мая

В этом месяце «Сочи» набрал десять очков в четырех матчах лиги.
26 мая 2022 10:44
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба РПЛ сообщила о том, кто из специалистов претендует на приз лучшего тренера лиги в мае.

По информации источника, в список номинантов вошел наставник «Сочи» Владимир Федотов, под руководством которого команда набрала десять очков в четырех матчах. Данный результат позволил сочинцам завоевать серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Добавим, что на награду также претендуют: Александр Сторожук («Краснодар»), Андрей Талалаев («Ахмат»), Игорь Шалимов («Урал») и Алексей Стукалов («Уфа»).

источник: РПЛ
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