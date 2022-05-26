Федотов претендует на звание лучшего тренера РПЛ по итогам мая

Пресс-служба РПЛ сообщила о том, кто из специалистов претендует на приз лучшего тренера лиги в мае.

По информации источника, в список номинантов вошел наставник «Сочи» Владимир Федотов, под руководством которого команда набрала десять очков в четырех матчах. Данный результат позволил сочинцам завоевать серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Добавим, что на награду также претендуют: Александр Сторожук («Краснодар»), Андрей Талалаев («Ахмат»), Игорь Шалимов («Урал») и Алексей Стукалов («Уфа»).