Полузащитник «Лейпцига» Нкунку может перейти в «Манчестер Юнайтед» за 70 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» ведет активную работу по усилению своего состава перед началом сезона-2022/23.
Как сообщает журналист Экрем Конур, английский клуб интересуется подписанием атакующего полузащитника «Лейпцига» Кристофера Нкунку. Отмечается, что «красные дьяволы» готовы предложить за трансфер 24-летнего француза 70 миллионов евро.
Ранее стало известно, что футболиста также хотят подписать «Реал» и «ПСЖ».
Напомним, что Нкунку присоединился к «Лейпцигу» в июле 2019 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 52 матчах, забил 35 голов и сделал 20 результативных передач. Действующий контракт хавбека с «быками» рассчитан до лета 2024-го.
источник: «Советский спорт»